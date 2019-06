Le docteur Michel Cymes tiendra une conférence à Toulouse consacrée au bien-être et au travail le mercredi 26 juin. Organisée par Harmonie Mutuelle et le Club prévention santé, cette rencontre se tiendra en présence de professionnels de santé régionaux qui apporteront leurs conseils pratiques.

Comment le bien-être, une bonne santé et l’activité professionnelle sont-ils compatibles ? C’est la question de cette conférence gratuite à destination du monde de l’entreprise.

Au programme : techniques de gestion du stress, aménagement des méthodes de management, ou encore motivation des salariés. « Le lieu de travail doit être considéré comme un espace de vie où il est possible de créer du lien social et de la convivialité, un lieu où il est bénéfique d’entretenir des relations positives et valorisantes », explique encore la personnalité télé préférée des Français.

Le 26 juin 2019 à 19h30 au centre de congrès Pierre Baudis. Conférence gratuite mais inscription nécessaire. Plus d’infos sur le site des organisateurs.