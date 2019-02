Toulouse. Le projet urbain du CEAT soumis à enquête publique

Le projet urbain de l’ex-CEAT, sur le site Guillaumet, à Toulouse, est soumis à enquête publique jusqu’au lundi 11 mars. Elle permettra aux citoyens de s’exprimer sur l’intérêt général du projet de création d’un nouveau quartier sur ce site, sur son évaluation environnementale et la mise en compatibilité des Plan local d’urbanisme (PLU) et du futur plan intercommunal et de l’habitat (PLUi-H).

Ce projet d’aménagement s’étend sur un espace total de plus de 16 hectares entre les quartiers de La Roseraie et de Jolimont. Une grande partie de la surface (13,2 hectares) sera dédiée au logement (logement social en location et logements dédiés à l’accession à la propriété dont une partie en accession sociale). Dans le même temps, 21.000m² d’équipements sportifs, de commerces, de services à la personne, d’activités économiques devraient compléter le projet.

Le dossier de l’enquête publique sera consultable sur www.toulouse-metropole.fr et au siège de Toulouse Métropole (6 rue René Leduc à Toulouse), tandis qu’un registre sera mis à disposition sur le site www.toulouse-metropole.fr, au siège de Toulouse Métropole et à la Maison de la Citoyenneté Est. Les observations et propositions peuvent être envoyées par voie postale au Président de la Commission d’enquête au siège de Toulouse Métropole. Des permanences seront tenues au siège de Toulouse Métropole le mercredi 6 mars de 14h à 17h et à la Maison de la Citoyenneté Est le samedi 16 février de 9h à 12h, le lundi 25 février de 14h à 17h et le lundi 11 mars de 14h à 17h.