Commerces. iConcept s’installe à Labège

La société iConcept, qui se revendique comme "le spécialiste Apple du grand sud-ouest", installe à Labège un Apple Premium Reseller de 600 m2. Ce nouvel espace dédié la à marque américaine s’adresse aux particuliers et aux entreprises.

Il propose un SAV, un espace de formation et abrite également un service « éducation » (iConcept est l’une des trois entreprises françaises sélectionnées par Apple pour équiper et former les élèves et enseignants des écoles, collèges et lycées du territoire).

Fondée il y a vingt-quatre ans, iConcept a réalisé un chiffre d’affaires de 45 millions d’euros en 2019, emploie 135 collaborateurs à travers le grand sud-ouest et a réalisé un investissement de 700.000 euros pour ce nouveau showroom.