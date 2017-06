La dixième édition de la soirée prestige du CJD, le Centre des jeunes dirigeants de Haute-Garonne, se tiendra le 22 juin au Casino Barrière à partir de 18h30. Les deux invités, Edgar Morin, philosophe, et Idriss Aberkane, conférencier et essayiste, livreront leurs réflexions sur l’apprentissage en abordant notamment la question : Comment apprendre à apprendre dans un monde complexe ?.

Entre mémoriser et apprendre hier, et trier et agencer la connaissance aujourd’hui, l’approche des connaissances est totalement différente selon les époques.



Le 22 juin à 18h30 au Casino Barrière à Toulouse. Informations et inscriptions sur le site du CJD de Haute-Garonne.