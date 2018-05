Ma Sphère, le cluster dédié aux acteurs culturel et créatifs de la métropole toulousaine organise le 14 mai un atelier sur « La propriété intellectuelle : quels outils pour mon entreprise culturelle ? ». Les deux intervenants, Elsa Oelhoffen et Elodie Vitrac, chargées d’affaires à l’INPI Occitanie Pyrénées-Mediterranée, animeront la session en abordant différentes thématiques : « A quoi s’applique la propriété intellectuelle ? », « En quoi la propriété intellectuelle peut-elle m’intéresser ? », « Comment protéger ma marque ? », « Comment protéger un nom de domaine Internet ? » ou « Comment protéger mon design et mes créations ? »

La présentation pourra se prolonger par des rendez-vous individuels avec les deux intervenants en fonction des questions spécifiques que le public pourra poser.



Le 14 mai au Métronum de 9h30 à 12h30. Gratuit pour les adhérents de Ma Sphère / non-adhérents 14€. 15 participants maximum. Infos et inscriptions sur le site de Ma Sphère