Un nouveau directeur au Crous de Toulouse-Occitanie

Depuis le 1er juin, Jean-Marc Lambert est le nouveau directeur général du Crous de Toulouse – Occitanie. Il succède à Françoise Bir partie à la retraite. De formation universitaire juridique, en économie sociale et en management, Jean-Marc Lambert a d’abord exercé dans les services déconcentrés du ministère de l’Équipement, puis dans l’enseignement supérieur.

Il rejoint le réseau des Crous, en tant que directeur-adjoint du Crous de Lille pendant cinq ans, puis il est ensuite nommé directeur du Crous de Reims Champagne-Ardenne, avant de rejoindre le centre de Lorraine.

Présent à Albi, Auch, Castres, Figeac, Millau, Tarbes, et Toulouse, le Crous de Toulouse-Occitanie propose aux étudiants du logement via un réseau de trente sept résidences universitaires, soit plus de 10.000 places, ainsi que des aides (bourses sur critères sociaux, aides ponctuelles, d’urgence pour 40.544 étudiants boursiers), et de la restauration (quarante six points de restauration sur les campus : resto U’, cafet’, Crous Truck, Crous and Go, Moovy Market (2,5 millions de repas servis). Le Crous accompagne également les jeunes dans l’actualité culturelle.