Delair lance la plateforme delair.ai spécialisée dans la gestion de données collectées par drone

La société toulousaine Delair spécialisé dans les solutions drones pour l’industrie, lance Delair Aerial Intelligence (delair.ai). Cette plateforme de gestion et d’exploitation des données collectées par drone est une solution cloud d’intelligence aérienne qui automatise et simplifie les étapes de collecte, stockage, traitement et partage des données. Les jumeaux numériques ainsi créés dans le cloud intègrent des systèmes d’intelligence artificielle pour aider les entreprises à gérer plus efficacement leurs ressources et transformer leurs activités.

Pour Michaël de Lagarde, PDG de Delair, « la clé de l’adoption massive des drones professionnels se situe très clairement du côté de la gestion et de l’exploitation des données. (…) Avec Delair Aerial Intelligence, nous accélérons toutes les étapes de la chaîne, de la collecte des données à la digitalisation d’une infrastructure dans le cloud, pour mettre l’intelligence aérienne au cœur de la transformation digitale des entreprises ».