Industrie. La société toulousaine eXcent vend son charriot connecté aux États-Unis

La société eXcent, groupe industriel international qui conçoit et intègre des solutions de robotique industrielles a signé un contrat de distribution exclusif de son chariot intelligent et connecté le JacXson U70 sur le continent américain avec National Aero Stands. Il s’agit d’une société américaine leader mondial sur le marché du leasing de moyens de transport de moteurs. Basé à Toulouse, eXcent emploie 750 collaborateurs et réalise 70 millions d’euros de chiffre d’affaires.

La gamme de produits JacXson est conçue pour la maintenance des moteurs d’avion puisque ces chariots, pilotés via une tablette tactile, permettent d’installer ou de retirer un moteur avec deux opérateurs et en 45 minutes seulement. Le groupe eXcent a investi pendant dix-huit mois 1,5 million d’euros en fonds propres pour son développement. Le JacXson U70 a obtenu les certifications d’Airbus sur leurs programmes A320 Ceo et Neo.

Spécifiquement destiné au marché de la maintenance industrielle, ce produit répond aux besoins et enjeux des compagnies aériennes obligées de réduire le temps de présence au sol de leur flotte. Il sera présenté en avant-première en avril prochain, à l’occasion du salon international MRO d’Atlanta.