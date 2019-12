Municipales. Pierre Cohen officiellement candidat à Toulouse

Après avoir tenté en vain de rassembler la gauche derrière lui pour conquérir le Capitole, Pierre Cohen s’est officiellement déclaré candidat ce mercredi 18 décembre aux élections municipales de mars prochain à Toulouse. « Je mènerai une liste qui portera un projet solidaire et écologique autour d’une équipe de femmes et d’hommes engagés. Nous souhaitons nous placer en rupture avec la majorité sortante », a déclaré l’ancien maire qui a dirigé la ville de 2008 à 2014.

Pierre Cohen, qui a rejoint le mouvement Génération.s de Benoît Hamon, a également annoncé le ralliement à ses côtés du collectif « Tous pour Toulouse » lancé par Ahmed Dahrour et qui envisageait de présenter sa propre liste.

A Toulouse, deux autres listes sont engagées à gauche dans la bataille des municipales : Archipel Citoyen emmené par l’écologiste Antoine Maurice, et la liste Une, PS, PCF et PRG de Nadia Pellefigue. L’actuelle vice-présidente de la Région Occitanie a présenté ses huit premiers colistiers et annoncera sa liste complète le 10 janvier prochain. A cette date, « nous considérerons que ceux qui auront souhaité prendre leurs responsabilités auront pu le faire », a-t-elle lancé à l’attention de ses rivaux.

A droite, le maire sortant Jean-Luc Moudenc, investi à la fois par Les Républicains et La République En Marche, fera face à la liste soutenue par le MoDem, conduite par son ancien adjoint Franck Biasotto. Ce dernier, encore officiellement sous étiquette LREM, fait l’objet d’une procédure d’exclusion du parti depuis son acte de candidature. Enfin, la liste du Rassemblement national est conduite à Toulouse par le conseiller régional Quentin Lamotte.

J.D.