Le Radisson Blu Hotel Toulouse Airport change de propriétaire

Algonquin Management Partners et Extendam sont les nouveaux propriétaires du Radisson Blu Hotel Toulouse Airport. L’hôtel 4 étoiles, exploité sous l’enseigne Radisson Blu situé à Blagnac en face de l’aéroport, comprend 200 chambres. Actuellement sous contrat de gestion avec Rézidor sous son enseigne Radisson, il sera à partir du 1er janvier 2018, exploité sous un simple contrat de franchise.

A travers cet investissement, Extendam et Algonquin Management Partners qui coopèrent depuis quatre ans en tant qu’investisseurs à travers 145 hôtels et plus de 10.000 chambres, veulent mettre toute leur expertise au service de cet objectif. Ils ont pour mission d’améliorer l’efficacité opérationnelle de cet hôtel tout en maintenant le niveau de son positionnement. « Notre objectif est que le Radisson Blu Hotel Toulouse Airport demeure la référence hôtelière de la place toulousaine », soulignent Bertrand Pulles et Matthieu de Lauzon, en charge de l’investissement chez Extendam.