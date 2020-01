Retraites : Entre 14.000 et 120.000 personnes dans les rues de Toulouse

Forte mobilisation à Toulouse où entre 14.000 personnes, selon la police et 120.000 personnes selon les syndicats, ont défilé ce jeudi 9 janvier contre le projet de réforme de retraites. Aussi forte que le 17 décembre dernier d’après les manifestants, la mobilisation toulousaine a rassemblé très largement salariés du privé et du public qui se sont retrouvés vers 10h à Saint-Cyprien pour rejoindre les allées Jean-Jaurès en fin de matinée.

En début de cortège avec Solidaires, FO, CFE-CGC et FSU, la CGT, par la voix de Cédric Caubère, son secrétaire général en Haute-Garonne, a de nouveau demandé le retrait pur et simple du projet de loi.

« On apprend ce matin que les quarante plus grosses entreprises de France viennent de distribuer 60 milliards d’euros entre leurs actionnaires, et on nous demande de nous serrer la ceinture avec un projet de loi qui n’a qu’un but : diminuer le montant des pensions », s’est indigné le syndicaliste.

Cheminots, personnels hospitaliers et de l’aviation civile, agents territoriaux, des douanes et des finances publiques, enseignants, électriciens et gaziers, ont une nouvelle fois défilé aux côtés des personnels navigants du groupe Air France, des salariés de Mecahers, Airbus, Continental Thalès ou Latécoère pour exprimer leur refus du projet de loi.

« Cette réforme signe la fin du service public. Si l’État se met à employer ses fonctionnaires comme le privé et qu’il n’y a plus de différence, ça n’a plus de sens. Aujourd’hui c’est l’universalité mais tirée vers le bas », a regretté Antoine Rouilly, enseignant-chercheur.

Présents dans le cortège, plusieurs salariés du groupe Safran sont également venus exprimer leur « inquiétude pour l’avenir ». « On nous demande de travailler plus, plus longtemps pour des retraites moindres. Le financement actuel repose sur un système de solidarité. Demain plus on sera nombreux, plus il faudra se partager un gâteau qui ne bougera pas », a expliqué Marc Montal, secrétaire CGT chez Safran Power Units à Toulouse. « Ceux qui auront les moyens se tourneront vers des assurances privées, détenues par des fonds de pension ou des banques qui récupéreront le gâteau ».