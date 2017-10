Toulouse. L’université Paul Sabatier classé dans le palmarès de l’université de Taiwan

L’université Toulouse III - Paul Sabatier figure au classement thématique publié par l’Université nationale de Taiwan (NTU). Elle se classe onzième au classement général des établissements français et 296e du classement mondial.

Le NTU ranking classe les performances scientifiques (en utilisant la méthode de la bibliométrie pour analyser les performances scientifiques) des 800 meilleures universités du monde sur plus de 4000 établissements et/ou organismes de recherche. Seuls trente deux établissements français d’enseignement supérieur et de recherche figurent dans le classement général du NTU ranking, ce qui situe la performance de l’université toulousaine.

Parmi les quatorze sous-disciplines, l’université est présente dans sept d’entre elles et le classement positionne l’établissement dans le top 50 pour les mathématiques (41e). Parmi les six disciplines principales, l’université est présente parmi cinq d’entre elles : agriculture (234e), médecine clinique (256e), ingénierie (266e), sciences de la vie (269e) et sciences naturelles (295e)

Le classement NTU, également connu sous le nom de Classement des performances des documents scientifiques pour les universités mondiales, est basé sur des articles reflétant la performance scientifique selon trois critères : productivité, impact et excellence de la recherche.