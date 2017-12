Université Toulouse Paul Sabatier : vers un retour à l’équilibre financier en 2018 ?

Le 11 décembre 2017, Jean-Pierre Vinel, président de l’université Toulouse III Paul Sabatier et son équipe, ont présenté le budget 2018 lors du conseil d’administration. Et pour la première fois depuis quatre ans, l’université a voté un budget à l’équilibre et tient ses engagements pour un retour à l’équilibre dès l’année prochaine.

Le résultat prévisionnel pour l’année 2018 devient à nouveau positif. La capacité d’autofinancement (elle mesure le potentiel de l’établissement à renouveler ses biens et à assurer sa croissance), remonte à 7,4 millions d’euros contre 2,7 millions d’euros en 2017.

Dans le même temps, les recettes de l’université progressent pour un montant de 15,5 millions d’euros grâce à des opérations intégralement financées : projet de centre paléogénomique à la faculté de Purpan (+1.7 million d’euros),Toulouse Campus (+6.4 millions d’euros) et la MRL (Maison de la réussite en licence). L’augmentation des recettes est également portée par le très fort développement de l’alternance et de la formation continue (+1 million d’euro). Dans ce contexte budgétaire contraint, l’université Toulouse III - Paul s’est engagée à redresser ses comptes d’ici 2020.