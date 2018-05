Aerospace Valley organise la manifestation ActinSpace dans le grand sud

Dans la perspective de développer l’entrepreneuriat et de favoriser la création des liens entre les acteurs du spatial et la société civile, le pôle Aerospace Valley organise la manifestation ActinSpace initiée par l’agence spatiale Française (Cnes), l’Esa Bic Sud France et l’Agence Spatiale Européenne (Esa).

Cette année, ActInSpace rassemblera en quasi simultané les vendredi 25 et samedi 26 mai 2018 de nombreux participants localisés dans trente-cinq pays et soixante-dix villes sur les cinq continents. Dans le grand sud, la manifestation se déroulera à Albi, Bayonne, Bordeaux, Montpellier et Toulouse. A mi-chemin entre hackathon et start-up weekend, ActInSpace est ouvert à un large public (quelque soit le statut ou le profil).

Le principe est le suivant : par équipe de deux à cinq personnes, les candidats devront proposer en 24 heures, un projet innovant et réaliste de start-up à partir de défis proposés les partenaires de l’événement. Cette année, de nouvelles thématiques ont été créées et les candidats pourront aussi s’illustrer sur des sujets comme le NewSpace, l’humanitaire ou l’exploration spatiale.