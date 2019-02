Occitanie. La Région lance les comités départementaux des mobilités

Jean-Luc Gibelin, vice-président de la région Occitanie en charge des transports et des mobilités, a animé jeudi 7 février le premier comité départemental des mobilités du Gard à Nîmes. Cette nouvelle initiative qui émane des États généraux du rail et de l’intermodalité s’inscrit dans la volonté de la collectivité de promouvoir et de développer les transports de proximité adaptés aux usagers. Plusieurs autres réunions locales dans tous les départements d’Occitanie réunissant collectifs d’usagers, partenaires et acteurs institutionnels seront organisées.

« Ils nous permettront d’échanger directement sur les besoins spécifiques des territoires et des bassins de vie », rappelle Carole Delga, la présidente de région, pour qui ces comités réunis deux fois par an ont pour vocation de maintenir un dialogue autour des différents modes de transport et des enjeux de mobilité. L’objectif est, dans chaque territoire, de favoriser l’expression des besoins, de présenter les réponses apportées par la Région et d’informer sur les projets en cours. De plus, ces comités pourront faire émerger des sujets connexes ( carburants verts, auto-partage, nouvelles mobilités, etc.).