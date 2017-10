Marc Houalla quitte l’Enac de Toulouse pour diriger l’aéroport d’Orly

Directeur de l’Enac, l’École nationale de l’aviation civile de Toulouse depuis 2008, Marc Houalla, 56 ans, doublement diplômé de l’Enac en tant qu’ingénieur et ingénieur de l’aviation civile a été nommé directeur de l’aéroport d’Orly. Il prendra ses fonctions le 15 octobre prochain.

Ancien de la DGAC, Marc Houalla fait également parti depuis 2017 du comité directeur de Trainer Plus, programme de l’Organisation de l’aviation civile internationale (l’OACI), dont le but est de créer et de promouvoir des formations d’excellence au profit des professionnels de l’aéronautique. Il remplace à ce poste Franck Mereyde, à la tête d’Orly depuis 2011, en tant que directeur adjoint de TAV Airports qui gère une vingtaine d’aéroports en Europe de l’Est dont une quinzaine en Turquie.