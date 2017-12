L’incubateur Midi-Pyrénées à la recherche de ses nouvelles pépites

L’Incubateur Midi-Pyrénées recherche ses nouvelles pépites. Jusqu’au 10 janvier, les entrepreneurs en herbe de la région Occitanie peuvent soumettre leur projet innovant afin d’être sélectionnés le 30 janvier prochain par un jury de professionnels.

Depuis sa création en 2000, l’Incubateur Midi-Pyrénées « couve » chaque année entre douze et quinze projets. En dix-sept ans, plus de 160 sociétés et 1520 emplois ont été créés. L’accompagnement de l’Incubateur a permis de lever 500 millions d’euros. Pour tenter sa chance, les candidats doivent être implantés en Région Occitanie, proposer un projet innovant avec un fort potentiel économique, et faire preuve d’une maturité technique suffisante pour la création de l’entreprise. Ils doivent aussi posséder de bonnes capacités entrepreneuriales.

Les start-up sélectionnées profiteront d’un process d’accélération de douze mois, d’une avance remboursable de 50.000 euros et d’un coaching personnalisé ou encore d’un hébergement en co-working. Pour candidater les responsables de start-up peuvent télécharger le dossier de candidature sur le site www.incubateurmipy.fr