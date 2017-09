La société d’avocats Mazars s’installe à Toulouse

Mazars, société d’avocats installée à Paris, Lille et Strasbourg étend sa présence en Occitanie avec une nouvelle étude à Toulouse. Fabrice Demarigny, président du cabinet Mazars société d’Avocats Selas, et Me Isabelle Richard, avocate associée dirigeante du cabinet Apraxis Selarl à Toulouse, ont signé leur rapprochement.

Il permet au cabinet Mazars de renforcer sa présence et son maillage territorial et d’accompagner ainsi sa croissance et son développement en France. Grâce à ce partenariat, l’enseigne pourra désormais accompagner les entrepreneurs, les PME, ETI et les fonds d’investissement localisés à Toulouse et dans l’ensemble de la région Occitanie.