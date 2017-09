La Région lance son schéma de développement économique pour l’international

Dans le cadre de son Schéma régional de développement économique d’Innovation et d’Internationalisation (SRDE 2i) pour la période 2017-2021, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée lance l’appel à projet « Export 2018 démarches collectives », afin de soutenir l’internationalisation des entreprises du territoire.

À travers cette démarche, la collectivité souhaite augmenter le nombre d’exportateurs régionaux et améliorer les performances des entreprises déjà positionnées à l’export, grâce à la détection et l’accompagnement de sociétés régionales peu exportatrices. Cet appel à projet, qui porte aussi sur la prospection et la promotion, s’adresse aux chambres consulaires, pôles de compétitivité, clusters, fédérations et à toute autre association représentative d’entreprises.

En parallèle, les entreprises régionales sont susceptibles d’obtenir le financement, à hauteur de 50%, de leurs projets à l’export par le biais des dispositifs Pass export Occitanie et Contrat export Occitanie, selon les critères en vigueur.

Pour candidater, les entreprises doivent adresser leur dossier sur le site de la région Occitanie. Attention, la date limite de dépôt est fixée au 9 octobre 2017.