Une web-série et un livre de recette de grands chefs d’Occitanie par Spatule prod

Depuis le 15 janvier sont diffusés les épisodes d’Eatinéraire, sur la chaîne YouTube éponyme, la toute nouvelle web-série produite par Spatule Prod’ mettant à l’honneur les produits de la région Occitanie et la jeune génération des Chefs occitans. Cette série se compose de huit épisodes diffusés entre janvier et novembre. Le road trip se clôturera en novembre par la sortie d’un livre aux éditions Sud-Ouest réunissant les produits et les recettes des Chefs par saison, le tout orchestré par le chef et entrepreneur toulousain Fabrice Mignot.

Ce livre de quarante recettes de chefs préfacé par Carole Delga, présidente de la région Occitanie, sera classé par saison. Il retraçera « l’Eatinéraire » effectué par le duo composé de Fabrice Mignot et de son compère et complice Guillaume Corona.