La SNCF investit 50 millions d’euros sur les Intercités entre Bordeaux et Marseille

Depuis le 10 décembre, la SNCF a rajouté deux trains quotidiens supplémentaires entre Toulouse et Montpellier grâce à une offre Intercités sur l’axe Bordeaux-Marseille. Désormais sur cette ligne on comptera huit allers-retours par jour au lieu de six. L’amplitude horaire est également élargie avec un cadencement des trains toutes les deux heures entre 6h et 20h.

Figurant parmi un des axes les plus fréquentés et identifiée comme étant une ligne structurante d’intérêt national, le tronçon Marseille-Bordeaux doit permettre l’amélioration de la régularité sur cette ligne. Celle-ci a fait en outre l’objet d’investissements sur le matériel roulant. La rénovation externe et interne des voitures a nécessité un investissement de 50 millions d’euros de la part de l’Etat qui demeure l’autorité organisatrice.