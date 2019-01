François Rieu, nommé membre du directoire de la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées

François Rieu, 49 ans, a été nommé membre du directoire en charge du pôle Finances et Moyens généraux de la Caisse d’Épargne de Midi-Pyrénées (CEMP). Diplômé d’un DESS « Banque, Finance et Négoce International », il débute sa carrière en 1994 au sein du Groupe Euralis. Il intègre la Caisse d’Epargne Centre Val de Loire en 1998 et a depuis mené l’essentiel de sa carrière au sein du Groupe Caisse d’Epargne.

Ainsi, il a occupé plusieurs postes de direction : de 2006 à 2010, il est directeur des activités financières et membre du comité exécutif à la Caisse d’Épargne Loire Centre ; de 2011 à 2013, il est nommé directeur de la gestion financière à la Caisse d’Épargne Nord France Europe.

Il intègre la Caisse d’Epargne Auvergne-Limousin en tant que membre du directoire où il est en charge du pôle Finances et efficacité opérationnelle jusqu’à fin 2018, et sa nouvelle nomination à la CEMP.