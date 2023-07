​Les nouveaux défis d’Unabiz, le repreneur de la licorne toulousaine Sigfox

Les chiffres de Sigfox, la licorne toulousaine spécialisée dans les réseaux pour objets connectés, donnaient le tournis : 300 millions d’euros levés, soixante-dix-sept pays couverts, des industriels séduits (Total, Intel), 450 employés. Mais cela n’a pas suffi. Depuis sa création, la société n’a jamais gagné d’argent : Sigfox consommait entre 30 et 40 millions d’euros de trésorerie chaque année et sa dette s’élevait à 153 millions d’euros.

Placée en redressement judiciaire en janvier 2022 par le tribunal de commerce de Toulouse, Sigfox était rachetée quatre mois plus tard par Unabiz, entreprise fondée à Singapour en 2016 par Henri Bong, et ex-cliente de Sigfox, qui se revendique comme le leader mondial de l’internet des objets de masse. Si d’un point de vue juridique Sigfox n’existe plus, Unabiz entend bien conserver son nom et capitaliser sur la marque. « Sigfox avait une vision différente, voire inverse, du monde des télécommunications et des opérateurs chinois ou américains qui veulent aller vite », salue Henri Bong​, président de Unabiz, dont le siège social est à Singapour.

Convergence des technologies



Depuis sa création en 2009 par Ludovic Le Moan et Christophe Fourtet, Sigfox était l’initiatrice d’un réseau de télécoms dit « 0G ». Son principe : des fréquences basses qui permettent de connecter des objets (palettes de transport, appareils de mesures…) avec une faible consommation d’énergie et de bande passante. "Nous sommes convaincus par cette​ s​olution​​ mais nous avons changé notre positionnement : notre force, c’est notre capacité à jouer la complémentarité entre les technologies", indique Patrick Cason, directeur général Europe du Sud. ​Objectif : ​rendre les technologies​s​ interopérables entre elles afin de supprimer l’absence de couverture, par exemple. ​​Ainsi, ce​ virage stratégique passe notamment par des modules de communication bimodes Sigfox/Lora et la signature de partenariats avec l’écosystème Lora pour ajouter Sigfox dans les dispositifs et modules existants et futurs.​

Sur les 180 employés que comptait Sigfox au moment du rachat, 130 ont été conservés, aucun client n’a été perdu et les pertes ont été ramenées à moins de 20 millions de dollars en 2022, assure Henri Bong. Dans le même temps, Unabiz annonce une hausse du chiffre d’affaire​s, sans toutefois donner le montant, ​et une augmentation de 1,6 million du nombre d’objets connectés. ​Après une première levée de fonds de​ 40 millions d ́euros​ injectés dans le rachat​ et la R&D, Unabiz s’apprête à accélérer​ son développement ​en effectuant un ​second​ tour de table bouclé dans les prochains mois.

Audrey Sommazi

Sur la photo : Henri Bong, cofondateur et président d’Unabiz, et Patrick Cason, directeur général Europe du Sud, dans les locaux à Labège​, là où Unabiz a implanté ses bureaux de R&D. ​

Crédit : Rémy Gabalda - ToulÉco.