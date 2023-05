Onze projets d’Occitanie lauréats de la Grande Fabrique de l’image

L’Occitanie sort vainqueur de l’appel à projet « La Grande Fabrique de l’image », lancé dans le cadre du plan [France 2030->https://www.economie.gouv.fr/france-2030#, en étant la région qui concentre le plus de lauréats après l’Ile-de-France. Parmi les 68 lauréats, 11 projets sont en effet occitans. « Mon objectif est clair : être la première région européenne audiovisuelle et la première destination en France pour les productions internationales », déclare Carole Delga, présidente de la Région Occitanie.

Elle rappelle ainsi que la collectivité « mise sur le secteur du cinéma et de l’audiovisuel en investissant chaque année plus de 4,7 millions », et souligne le travail du bureau d’Occitanie Films dans « la recherche de décors, lieux de tournage, d’acteurs ou de techniciens ».

De nombreux films, soutenus par la Région Occitanie, sont présentés au 76e Festival de Cannes. C’est le cas du dernier long-métrage de Michel Gondry, Le livre des solutions, avec Pierre Niney et Blanche Gardin, produit par Partizan Films, financé à hauteur de 140.000 euros par le Conseil régional.