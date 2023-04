Suivant un acte sous seing privé en date du 24 avril 2023

La société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, Société par Actions Simplifiée

au capital de 47.547.008 Euros, ayant son siège ZI Route de Paris 14120 MONDEVILLE, immatriculée au Registre du Commerce et Sociétés de CAEN sous le numéro 345.130.488

a donné en location gérance à

La société A.A.S. DISTRIBUTION, Société A Responsabilité Limitée au capital

de 8.000 Euros, ayant son siège social à VERNET (31810) 2 rue du Lauragais, en cours d’immatriculation au Registre du Commerce et Sociétés de TOULOUSE

un fonds de commerce d’alimentation générale de type supermarché avec possibilité de snacking avec ou sans consommation sur place sis et exploité à VERNET (31810)

2 avenue du Lauragais, sous l’enseigne CARREFOUR CITY

Le présent contrat est consenti pour une durée initiale d’une année entière à compter du mardi 9 mai 2023 pour se terminer le mercredi 8 mai 2024 inclus.

A l’expiration de la période initiale, le présent contrat se renouvellera ensuite par tacite reconduction par période annuelle.