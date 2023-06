Société Civile Immobilière A. COLL

Société civile immobilière à capital de 1.524,49 €

Siège Social : 20 RUE ADOLPHE COLL

31000 TOULOUSE

R.C.S. TOULOUSE 328 232 657

L’ AGE du 08/06/2023 modifie à compter du 08/06/2023 l’objet social.

Ancien mention :

La société a pour objet :

– l’acquisition d’un local de 430m², situé dans un immeuble : 20 rue, Adolphe Coll à TOULOUSE.

– l’exécution de travaux d’aménagement ou d’entretien concernant ledit immeuble.

– l’administration de cet immeuble par bail, location ou autrement.

– en général, toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet

ci-dessus défini, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société.

Nouvelle mention :

La société a pour objet : l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration, la location et la vente (exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers, ainsi que de tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question. Le tout soit au moyen de ses capitaux propres soit au moyen de capitaux d’emprunt, ainsi que de l’octroi, à titre accessoire et exceptionnel, de toutes garanties à des opérations conformes au présent objet civil et susceptibles d’en favoriser le développement.

Et, généralement toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet ou susceptibles d’en favoriser le développement, et ne modifiant pas le caractère civil de la société.

A compter de cette date, le siège social est transféré à TOULOUSE (31),

12 allée du Dr Lejzer Ludwik Zamenhof.

Pour Avis