Organisée par Castres-Mazamet Technopole, l’Université de la e-santé se tient pour la seizième année en cette fin juin. Pendant deux jours, les 28 et 29 juin, le Summer Camp aura pour objectif d’immerger les participants dans l’univers de la santé connectée. Grands débats, ateliers, keynotes sont ainsi au programme pour échanger sur divers thèmes. L’événement est aussi l’occasion de rencontrer des professionnels, des finances ou des industriels grâce à des rendez-vous préprogrammés de trente minutes.

Un débat majeur animera ces deux jours : « Métavers : rêve ou cauchemar pour le milieu de la santé ? ». Le professeur Shafi Ahmed, chirurgien cancérologue et futuriste viendra apporter ses lumières sur le sujet. Le motif de l’intelligence artificielle sera également abordé dans l’atelier du CHU de Toulouse : stratégie des données et enjeux de l’IA. Enfin, chaque année, l’événement accueille aussi la remise des Trophées de la e-santé, qui mettent en avant les innovations en santé numériques.

L’an dernier, le Summer Camp avaient réuni plus de 450 participants et 100 experts, pour 40 conférences et 500 rendez-vous d’affaires. Inscription en ligne.

Summer Camp 2022 de l’université e-santé, du 28 au 29 juin, à Castres.