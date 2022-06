Suivant acte SSP du 01/06/2022

A.P. and CO, SPFPL SASU au capital de 1 000 €

ayant son siège social 7 chemin des silos

Centre d’Affaire UTILE

31100 TOULOUSE

903 720 266 RCS de Toulouse

a confié en location-gérance à

M. PRAT Alain, demeurant 2 rue prends y garde local 101 31100 Toulouse

un fonds de commerce de TAXI

sis et exploité Commune LAMASQUERE

31600 Lamasquère du 01/07/2022 au 30/06/2022

renouvelable par tacite reconduction.