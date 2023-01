À Toulouse, le groupe Seuil en pointe sur l’architecture bas carbone

Architecture frugale, recours massif à des matériaux biosourcés, diagnostic sur la gestion des produits et déchets issus d’une démolition… En quelques années, l’agence d’architecture toulousaine Seuil (devenue le groupe Seuil) a développé une démarche d’architecture durable désormais reconnue dans la profession. L’agence vient en effet d’être classée parmi les plus engagées dans l’architecture bas carbone en France [1], par le magazine Séquences Bois.

« Nous avons actuellement une dizaine de projets bas carbone en cours ou livrés, et c’est devenu une préoccupation incontournable dans notre façon de concevoir l’architecture », expliquent Leslie et Philippe Gonçalvès, les cofondateurs du groupe Seuil. « Ceci se traduit dans le système constructif, les enveloppes des bâtiments, les charpentes, la démarche participative et de réemploi, et enfin le budget. »

Lire par ailleurs : Le groupe toulousain Seuil architecture veut « réinventer le modèle de la promotion immobilière »

À Toulouse, le groupe Seuil vient par exemple de livrer la tour Woodart, à la Cartoucherie, réalisée avec l’agence Dietrich Untertrifaller, ou encore le Creps. « Dans ces deux projets bas carbone, nous n’avons pas été dans une démarche démonstrative. Pourtant, le recours au bois a été massif », pointe Leslie Gonçalvès. En effet, derrière les façades en terre cuite de la tour Woodart, tous les planchers sont en bois. Même chose pour le bâtiment du Creps qui, derrière sa façade en alu poly miroir et acier corten, cache une ossature bois.

Gérer la transition écologique

En 2019, le groupe Seuil a fondé Una Ingénierie, une entité dédiée à la transition écologique sur les chantiers. Parmi leurs services, des assistances à maîtrise d’usage (AMU), des assistances à maîtrise d’ouvrage (AMO), des diagnostics de ressources, réemploi et valorisation des matériaux avant déconstruction. C’est le cas pour deux hôtels emblématiques de la station de la Mongie (le Pourtheil et le Taoulet). « Dans le cadre d’une rénovation massive, nous avons été missionnés pour accompagner en amont le maître d’ouvrage. Nous avons réalisé un audit de déconstruction sélective avec l’analyse de ce qui peut être déconstruit, revendu, ce qui ira à la décharge… », décrit Leslie Gonçalvès.

Le Hall 9 : futur démonstrateur du réemploi

C’est aussi dans cette démarche que le groupe Seuil vient d’être choisi sur concours par Decoset [2] pour transformer l’ancien Hall 9 du Parc des expositions de Toulouse en lieu démonstrateur et de sensibilisation au réemploi pour le grand public et les riverains. « Nous avons pris le partie de déconstruire une trame de la façade, et de transformer ce hall en lieu ouvert. Les Toulousains pourront notamment venir avec du mobilier pour apprendre à le rénover, ou à le modifier pour le réemployer. »

Le Groupe Seuil, qui compte actuellement vingt-trois salariés, a enregistré un chiffre d’affaires de 1,4 million d’euros sur l’exercice 2021-2022 et annonce un prévisionnel de 3,4 millions d’euros pour l’exercice 2022-2023.

Béatrice Girard

Sur la photo : Leslie et Philippe Gonçalvès, co-fondateurs du groupe Seuil, qui vient d’être classé parmi les plus engagés dans l’architecture bas carbone en France. Crédit : Stéphane Brugidou.