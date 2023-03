Asphyxiés par la hausse des charges, les restaurateurs toulousains sont aux abois

« Vous avez deux heures à me consacrer ? Car j’en ai des choses à dire. On a plusieurs boulets à la cheville », lance, bravache, Hubert de Faletans. Le gérant de l’Esprit du Sud-Ouest​​, un restaurant installé à Blagnac, près de Toulouse, qui emploie sept salariés. Il égrène les difficultés qu’il rencontre depuis des mois. Le dirigeant, qui a contracté un Prêt garanti par l’État (PGE) de 90.000 euros pour traverser l’arrêt de son activité durant la pandémie, doit rembourser 2500 euros par mois sur cinq ans. « Cette somme n’est pas investie, elle sert à rembourser un emprunt », tonne Hubert de Faletans. « On a pris deux ans de crise. On commençait à relever la tête​ et là, on se prend la hausse des prix ​des énergies. Mais ça va aller jusqu’où ? On ne peut pas rogner sur la masse salariale. On n’est pas des esclavagistes », s’emporte-t-il.

À Toulouse, Xavier François Auer pa​ie​ 5000 euros de facture d’électricité ​tous les deux mois, contre 1300 euros il y a quelques​ semaines​​. Le gérant du restaurant Le Bistrot d’Hercule observe ​aussi ​une envolée des prix des matières premières (œuf et beurre, notamment). Déjà contraint de se séparer d’un salarié, il « essaye de ne pas trop impacter le consommateur​, en achetant au prix juste ». Il a par exemple décidé de ne plus proposer à la carte ​ une bouteille de​ vin qui avait augmenté de deux euros. Et, pour attirer la clientèle, il propose un​e formule midi attractive et des formules pour les groupes.

« Nous avons besoin d’un souffle »

Face à ce constat, l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie de la Haute-Garonne (Umih), la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse (CCI) et le Medef 31 portent d’une seule voix une mesure : celle d’allonger de quatre ans le remboursement du PGE, sans que l’entreprise ne soit classée en défaut ou voit sa cotation Banque de France dégradée. « Les restaurateurs bénéficient encore de l’effet PGE mais leur trésorerie diminue. Avant d’atteindre la zone limite, nous alertons. Notre idée est d’anticiper les dégâts. Et nous avons besoin d’un souffle », explique Thomas Fantini, vice-président du Medef 31 et président de la branche restaurant à l’Umih 31.

Audrey Sommazi

Sur la photo : Xavier François Auer, gérant du Bistrot d’Hercule, à Toulouse. Crédit : Rémy Gabalda - ToulÉco.