ACMA EURL

« AGENCEMENT CONSTRUCTION DE LA MAISON ET SES ABORDS »

Société À Responsabilité Limitée

au capital de 7 500.00 €

Siège social : 10 rue de Hollande

31140 PECHBONNIEU

478 204 514 RCS TOULOUSE

AVIS DE PUBLICITE

Par décision du 31/08/2023, l’associé unique a décidé la dissolution anticipée de la Société à compter du 31/08/2023 et sa mise en liquidation. A été nommé Liquidateur Monsieur Thierry LAGUNA, demeurant 10, rue de Hollande, 31140 PECHBONNIEU, avec les pouvoirs les plus étendus pour réaliser les opérations de liquidation et parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé, 10, rue de Hollande, 31140 PECHBONNIEU, adresse à laquelle toute correspondance devra être envoyée, et, actes et documents relatifs à la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation sera effectué au greffe du tribunal de commerce de Toulouse.

Pour avis, le gérant