AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution par acte sous signature électronique en date du 13 juin 2023, d’une société présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : ACTIA Alpha

Forme : société par actions simplifiée à associé unique

Capital : 25 000 euros

Siège social : 5 rue Jorge Semprun 31400 TOULOUSE

Objet : La Société a pour objet, directement ou indirectement, tant en France qu’à l’étranger :

– L’étude, la construction, la réalisation, l’achat et la vente, l’importation et l’exportation de matériels mécaniques, électriques, électromécaniques, électroniques et bio physico chimiques, y compris les logiciels, dans le domaine de l’énergie et toutes opérations de quelque nature qu’elles soient se rattachant directement ou indirectement à cet objet et susceptibles d’en faciliter le développement ou la réalisation,

Toutes opérations se rapportant à :

– La création, l’acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l’installation, l’exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l’une ou l’autre des activités spécifiées ci-dessus ;

– La prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tous procédés et brevets et droits de propriété intellectuelle concernant lesdites activités ;

– La prise de participation et la gestion de ces participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés commerciales, financières, industrielles, immobilières, par voie d’achat, d’apport, de souscription, ou de tout autre manière et la réalisation desdites valeurs mobilières par vente, cession, échange ou autrement ;

– La fourniture de tous services, notamment techniques, administratifs juridiques, informatiques, comptables et financiers, y compris la formation professionnelle ;

– La réalisation d’opérations de trésorerie, et les opérations en lien avec l’octroi de garantie de toute nature ;

– La détention, la gestion, le placement de toutes sommes en numéraires, de tous comptes financiers et/ou de capitalisation, et généralement toutes opérations financières quelconques ;

– La participation directe ou indirecte, de la société dans toutes les opérations financières, immobilières ou mobilières ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l’objet social ou à tout objet similaire ou connexe.

Durée : 99 Années

Admission aux assemblées : Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives du moment que ces titres de capital sont inscrits à son nom à la date, selon le cas, de l’assemblée, de l’envoi des documents en vue d’une consultation écrite ou de l’acte.

Exercice du droit de vote : Le droit de vote attaché aux titres de capital est proportionnel à la quotité du capital qu’ils représentent et chaque titre de capital donne droit à une voix. Les titres de capital sont indivisibles à l’égard de la société.

Agrément : Les cessions et transmissions d’actions sont :

– libres entre un associé et une société du même groupe, rachat par la société de ses propres actions ou par accord des associés ;

– soumises à l’agrément de la collectivité des associés pour les autres cessions et transmissions.

Président de la société : Société ACTIA Group - Société Anonyme au capital de 15.074.955,75 €, dont le siège social est à TOULOUSE (31400) 5 rue Jorge Semprun, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 542.080.791, représentée par Jean-Louis PECH.

Directeur Général : M. Daniel LABEDA, né à QUILLAN (11500) le 18 septembre 1964, de nationalité française, demeurant à 19 Les Jardins de la Soulane 31450 CORRONSAC.

La société sera immatriculée au RCS de TOULOUSE.

Pour avis.