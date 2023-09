AGILEA Group

Société par actions simplifiée

au capital de 701.370 € porté à 782.570 €

Siège social : 9 rue Michel Labrousse

Bâtiment Béryl 1

31100 TOULOUSE

804 462 117 RCS TOULOUSE

Aux termes des décisions collectives des associés prises en assemblée générale extraordinaire en date du 30 juin 2023 et des décisions du Président en date du 25 août 2023, il a été constaté que le capital a été augmenté en numéraire d’une somme de 81.200,00 € par émission de 8.120 actions ordinaires nouvelles de 10 euros de valeur nominale, émises avec une prime d’émission de 10,67 euros par action, à libérer entièrement lors de la souscription.

Le capital social est ainsi porté de 701.370 € à 782.570 €.

En conséquence, l’article 7 « CAPITAL SOCIAL » des statuts a été modifié comme suit :

Ancienne mention :

Le capital social est fixé à 701.370 euros.

Il est divisé en 70.137 actions ordinaires d’une valeur nominale de 10 euros chacune, entièrement libérées et toutes de même catégorie.

Nouvelle mention :

Le capital social est fixé à 782.570 euros.

Il est divisé en 78.257 actions ordinaires d’une valeur nominale de 10 euros chacune, entièrement libérées et toutes de même catégorie.

Pour avis.