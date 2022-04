SASU Au capital de 1 000 Euros

ROUTE DE MARRAGAT

31380 BAZUS

843 046 764 RCS TOULOUSE

Par décision de l’Associé unique du 08/04/2022 il a été décidé de modifier l’objet social avec modification de l’activité principale de la société. La nouvelle mention portée dans les statuts est : Expertises et conseils auprès de sociétés et particuliers sur le domaine technique du bâtiment, assistance à réception de chantiers. Expertises de bâtiment pour litiges, malfaçons, conflits. Fabrication de mobilier, conseil en architecture d’intérieur, agencement et design d’espaces, design de mobilier et d’agencements sur mesure ainsi que le suivi de la mise en place de préconisations esthétiques.

