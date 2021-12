Ami Bois se lance dans le marché de la rénovation

Nouvelles perspectives pour Ami Bois. L’entreprise de construction de maisons à ossature bois, fondée par Frédéric Carteret, se lance dans le marché de la rénovation (extensions, surélévations en bois), un secteur jusqu’à présent très rarement occupé par les constructeurs. Une nouvelle orientation qui n’a, selon le dirigeant, aucun rapport avec la crise sanitaire. « Nous y pensions bien avant la crise. C’est un contexte de tension des prix sur le foncier, de demande de plus en plus fréquente de la part de nos clients pour agrandir leur maison et d’encouragement des pouvoirs publics à densifier l’habitat avec la zéro artificialisation des sols… qui nous a décidé à créer cette filiale », explique Frédéric Carteret.

Dans un marché de la maison individuelle qu’il qualifie de « favorable », et « bien orienté », il mise particulièrement sur le segment de la rénovation. « Cette année, notre filiale n’aura représenté que 10 % de l’ensemble de nos opérations, mais cela devrait monter rapidement en puissance et représenter 30 % à 40 % d’ici quatre ou cinq ans. »

La garantie de chantiers raccourcis

Pour adresser ce marché, Ami Bois s’appuie sur ses compétences historiques : la construction en filière sèche de murs bois préfabriqués en usine dans sa propre unité de production - située à Marmande dans le Lot-et-Garonne - puis montés sur chantier. Un mode opératoire qui permet de raccourcir considérablement les durées des travaux. « Nos chantiers sont hors d’eau hors d’air en 15 jours et totalement finalisés en 120 jours. Bien sûr, en matière de rénovations, les coûts restent plus élevés : il faut compter 2400 euros/m2, mais cela ne décourage pas les clients. »

Si Ami Bois n’a pas rattrapé le retard engendré par la crise sanitaire en 2020, il affiche cette année des résultats en hausse avec un chiffre d’affaires de 37 millions d’euros. « Aujourd’hui, c’est à des retards récurrents sur les filières d’approvisionnement en matériaux que nous devons faire face, en particulier concernant des composants de systèmes de chauffage, des colles et solvants », décrit-il. « Nous estimons que cela impacte notre rythme de production à hauteur de 20 %, alors même que la demande est importante. »

Ami Bois, qui construit 350 à 400 maisons par an, compte aujourd’hui vingt-huit agences, dont dix en franchise dans toute la France, et continue de déployer son réseau. L’entreprise prévoit notamment l’ouverture de trois nouvelles franchises en 2022.

Béatrice Girard

Sur la photo : Grâce à un mode constructif de murs bois préfabriqués, Ami Bois raccourcit les temps de chantiers. Un argument de poids dans ce marché de la rénovation qui reste plus cher que la construction neuve. Crédit : Ami Bois.