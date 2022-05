ANPHIMATHI

Société civile immobilière au capital de 1000 euros

composé uniquement d’apport en numéraire

constituée pour 99 ans à compter du 23/01/2020

880 880 729 RCS ALBI

L’assemblé générale du 15/12/2021 a décidé de transférer le siège social du 32 chemin Lavergne - 81380 LESCURE D’ALBIGEOIS au 5 rue de l’Eglise - 31590 VERFEIL à compter de cette date. L’article 4 des statuts a été modifié en conséquence. La société fera l’objet d’une immatriculation au RCS de TOULOUSE.

La société a pour objet social l’acquisition, la prise à bail, la mise en valeur de tous immeubles ou terrains et l’édification sur lesdits terrains de bâtiments à usage commercial et/ou d’habitation, la construction ou l’achat de tous biens immobiliers et mobilier, la propriété l’administration et l’exploitation par bail ou location de biens immobiliers acquis ou édifiés par la société.

L’assemblée générale a pris acte de la démission à compter de cette date de Mr Philippe DELNAUD de ses fonctions de gérant et a nommé en remplacement à compter de ce jour et pour une durée illimitée Mme Marie-Josèphe MIRAILLES demeurant 5, rue de l’Eglise -31590 VERFEIL.

Pour avis la gérance.