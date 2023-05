Avis de constitution

Il a été constitué une société par acte sous seing privé, en date du 21 avril 2023,

à BUZET SUR TARN.

– Dénomination : ARCARI ERIC

– Forme : Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée

– Siège social : MBE 305 - 46 rue André VASSEUR, 31200 TOULOUSE

– Objet : tous travaux de maçonnerie générale, construction, rénovation ou démolition, gros œuvre et second œuvre ; et à titre accessoire tous travaux de carrelage, de plâtrerie, d’isolation, toiture et toute activité relevant du secteur du bâtiment

– Durée de la société : 99 années

– Capital social fixe : 500 euros

– Gérant : Monsieur Eric ARCARI, demeurant 3 rue Dièche

81370 SAINT-SULPICE-LA-POINTE

La société sera immatriculée au RCS TOULOUSE.

Pour avis.

Le gérant