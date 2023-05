ARL CONSTRUCTION

SAS au capital de 2 000 euros

Siège social : 19 Chemin de la Procession

51110 POMACLE

843 756 172 RCS REIMS

Aux termes de la décision de gérance du PV d’AGE en date du 20 avril 2023, il a été décidé de changer la dénomination de la SAS ARL CONSTRUCTION qui devient

ARL CONCEPTION, de transférer le siège social au 4, Rue de la Bordeneuve 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE, et de changer l’objet social de la société qui réalisera des travaux de plâtrerie et de peinture à compter du 20 avril 2023.

Les Articles 2 ; 3 et 4 des statuts sont modifiés en conséquence.

Alain RAYMOND demeurant : 4 rue Bordeneuve 31520 RAMONVILLE reste Président de la société.

La société sera radiée du greffe de REIMS et immatriculée au greffe de TOULOUSE.