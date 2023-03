Par acte SSP du 24/03/2023, il a été constitué une SASU ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : ARTAE CONSEIL

Objet social : Toutes activités de conseil, étude, accompagnement, assistance, apporteur d’affaires et prestations diverses en matière immobilière à l’exclusion de toutes activités d’intermédiation immobilière, de transaction immobilière et de gestion locative la réalisation de prestations de conseil, d’assistance et d’accompagnement permettant la conduite et la réalisation de l’ensemble des opérations de rénovation, d’aménagement, de décoration et d’ameublement intérieur

Siège social : 116 route d’Espagne Hélios 2 - BAL 207 31100 Toulouse.

Capital : 1 000 E

Durée : 99 ans

Président : M. CALAMOTE Julien, demeurant 12 rue des Vincennes 31500 Toulouse

Admission aux assemblées et droits de votes : Tout actionnaire peut participer aux assemblées quel que soit le nombre de ses actions

Clause d’agrément : Cession libre entre associés ainsi qu’à leur conjoint

Immatriculation au RCS de Toulouse