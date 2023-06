ATOUTS CONSEILS ET PATRIMOINE

S.A.S.U au capital de 10.000 €

Siège social : 15 rue du Languedoc 31000 TOULOUSE

488 219 809 RCS TOULOUSE

Suivant décisions en date du 31.05.2023, l’Associé unique a nommé en qualité de Président, M. Georges NEMES DE WEISZ-HORSTENSTEIN demeurant 17 rue de la Frégate 64200 Biarritz, en remplacement de M. Gilles NACACHE,

– Et nommé en qualité de Directeurs Généraux, MM. Benjamin SURVILLE demeurant 18 rue Juliette Lamber 75017 Paris et Valentin LAMBERT demeurant 143 C avenue de Paris 27200 Vernon.

Modification au RCS de Toulouse