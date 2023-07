AVIS DE CONSTITUTION

Dénomination : AUTORISATIONS URBANISME

Forme : Société par Actions Simplifiée

Siège : 35 Avenue des Pyrénées 31120 LACROIX FALGARDE

Objet : Conception de dossier de demande de permis de construire et de déclaration préalable de travaux ;

Durée : 99 ans

Capital : 1 000 euros

Admission aux assemblées générales et exercice du droit de vote : Tout associé peut participer aux assemblées sous justification de son identité et de l’inscription en compte de ses actions. Chaque action donne droit à une voix. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu’elles représentent.

Agrément : Les cessions d’actions à des tiers sont soumises à l’agrément des associés représentant la majorité des voix des associés disposant du droit de vote.

Président : Mme. Anaïs BACARISSE demeurant 35 Avenue des Pyrénées 31120 LACROIX FALGARDE

Directeur Général : Mme. Emilie BACARISSE demeurant 35 Avenue des Pyrénées 31120 LACROIX FALGARDE

Immatriculation : RCS de TOULOUSE