AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE

Cellule Marchés

5 Place de la Pergola

CS77711

31077 TOULOUSE CEDEX - 4

mèl : cellulemarches@sa-patrimoine.com

L’avis implique un marché public.

Objet : FOYER CARLOS TENREIRO - REMPLACEMENT MENUISERIES EXTERIEURES ET VENTILATION

Référence acheteur : 2023-FOYER CARLOS

Type de marché : Travaux

Procédure : Procédure adaptée ouverte

Lieu d’exécution : 28 rue de l’Aiguette 31100 TOULOUSE

Description : FOYER CARLOS TENREIRO - Travaux de remplacement des menuiseries extérieures des logements, réalisation de travaux associés et ventilation.

Lot N° 01 - MENUISERIES EXTERIEURES - OCCULTATION - DESAMIANTAGE - CPV 45421000

Lot N° 02 - VENTILATION - CPV 45331210

Visite obligatoire : Oui

La visite des lieux est OBLIGATOIRE. Elle aura lieu le JEUDI 2 février 2023 à 11H et 13H30.

Afin d’organiser au mieux cette visite, nous vous demandons de vous inscrire auprès de M. Clément BACH, Référent maintenance UCRM, par mail c.bach@ucrm.fr ou 07 64 87 31 36.

L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d’acheteur : Oui

Remise des offres : 21/02/23 à 12h00 au plus tard.

Envoi à la publication le : 25/01/2023

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.

Pour retrouver cet avis intégral, poser des questions à l’acheteur, déposer un pli, allez sur https://www.agysoft.marches-publics.info