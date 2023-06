AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE

Cellule Marchés

5 Place de la Pergola

CS77711

31077 TOULOUSE CEDEX - 4

mèl : cellulemarches@sa-patrimoine.com

L’avis implique un marché public.

Objet : HUMANITES 1 - RENOVATION RESEAUX DE DISTRIBUTION, EMISSION DE CHAUFFAGE ET INSTALLATIONS COLLECTIVES

Référence acheteur : 2023-HUMANITES1

Type de marché : Travaux

Procédure : Procédure adaptée ouverte

Lieu d’exécution : 5 allée Antonio Machado

31058 TOULOUSE

Durée : 36 mois.

Description : HUMANITES 1 - Travaux de rénovation des réseaux de distribution et d’émission de chauffage et des installations collectives sanitaires de la résidence LES HUMANITES 1.

Lot N° 1 - 09A-CHAUFFAGE PLOMBERIE VENTILATION ECS

Visite obligatoire : Oui

Afin d’organiser au mieux cette visite, nous vous demandons de prendre rendez-vous avec le gestionnaire CROUS de Toulouse-Occitanie, Mme Nathalie FAULCONNIER. Tél 06.11.21.68.95

L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d’acheteur : Oui

Remise des offres : 30/06/23 à 17h00 au plus tard.

Envoi à la publication le : 07/06/2023

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.

Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l’acheteur, déposer un pli, allez sur https://www.agysoft.marches-publics.info