AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE

Cellule Marchés

5 Place de la Pergola

CS77711

31077 TOULOUSE CEDEX - 4

Tél : 05 61 36 26 00

mèl : cellulemarches@sa-patrimoine.com

L’avis implique un marché public.

Objet : CONSULTATION DE MAITRISE D’OEUVRE POUR REHABILITATION THERMIQUE DE 60 LOGEMENTS ET CONSTRUCTION DE 22 LOGEMENTS - RAMONVILLE ST AGNE

Référence acheteur : 23-CHALAND Moe

Type de marché : Services

Procédure : Procédure ouverte

Code NUTS : FRJ23

Lieu principal de prestation : 22, 24, 26 rue Prévert

31520 RAMONVILLE ST AGNE

Durée : 54 mois.

Description : RÉSIDENCE LE CHALAND - Mission de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation thermique de 60 logements et la construction de 22 logements à RAMONVILLE ST AGNE (31520)

Classification CPV :

Principale : 71200000 - Services d’architecture

Les variantes sont refusées

Options : non

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Habilitation à exercer l’activité professionnelle, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession :

Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner

Le prix n’est pas le seul critère d’attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.

Remise des offres : 03/08/23 à 14h00 au plus tard.

Renseignements complémentaires :

Une visite sur site est obligatoire. L’offre d’un candidat qui n’a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière.

2 dates sont fixées : Jeudi 6 juillet 2023 à 14h00 et lundi 24 juillet 2023 à 14h00. Inscription obligatoire par mail : marine.larique@sa-patrimoine.com

Instance chargée des procédures de recours : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX, 30 rue des Frères Bonie, BP CS 11403, 33077 BORDEAUX - CEDEX, Tél : 05 47 33 90 00 - Fax : 05 56 01 36 64

Envoi à la publication le : 23/06/2023

Date d’envoi du présent avis au JOUE : 23/06/2023

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.

Pour retrouver cet avis intégral, poser des questions à l’acheteur, déposer un pli, allez sur https://www.agysoft.marches-publics.info