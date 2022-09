AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE

Cellule Marchés

5 Place de la Pergola

CS77711

31077 TOULOUSE CEDEX - 4

Tél : 05 61 36 26 00

mèl : cellulemarches@sa-patrimoine.com

L’avis implique un marché public.

Objet : TRAVAUX DE DEPLOMBAGE EN SITE OCCUPE – ALBI, BEZIERS, NARBONNE, SETE

Type de marché : Travaux

Procédure : Procédure adaptée ouverte

Classification CPV : Principale : 445262660 - Travaux de désamiantage

Forme du marché : Prestation divisée en lots : non

La visite des lieux est OBLIGATOIRE pour la résidence HONORE EUZET à Sète qui est représentative des situations rencontrées dans le cadre des travaux objet du marché.

Les visites auront lieu le 11.10.2022 après-midi et 14.10.2022 matin.

Inscription par mail uniquement sophie.roze@sa-patrimoine.com

Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d’invitation ou document descriptif).

Remise des offres : 03/11/2022 à 14h00 au plus tard.

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.

Pour retrouver cet avis intégral, poser des questions à l’acheteur, déposer un pli, allez sur https://www.agysoft.marches-publics.info

Envoi à la publication le : 30/09/2022