AVIS DE CONSTITUTION

Constitution de la SAS BALESS au capital de 10.000 euros, dont le siège est à FROUZINS (31270)- 6 rue des POMMIERS, d’une durée de 99 ans après immatriculation au RCS, dont l’objet est le négoce de tous textiles, accessoires et objets, personnalisés ou pas, à des associations, particuliers et professionnels. La création de logos, le conseil et l’accompagnement dans la conception de charte graphique.

Tout associé peut participer aux décisions collectives sur justification de son identité et de l’inscription en compte de ses actions au jour de la décision. Chaque associé dispose d’autant de voix qu’il possède ou représente d’actions.

Toutes les transmissions d’actions sont soumises à agrément préalable. Le Président est M. Nathan BALESTA, demeurant 6 rue des Pommiers à FROUZINS (31270).

La Société sera immatriculée au RCS de TOULOUSE.

Le président