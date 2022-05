AVIS DE CONSTITUTION

Forme : SASU

Dénomination : BCDIAG 31

Siège : 1G DOMAINE DU GOLF Etg 2 App.G 135 31840 SEILH

Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de TOULOUSE

Capital : 5000,00 euros

Objet : Activité de diagnostiqueur immobilier, réalisation de tous diagnostics et expertises, conseil en immobilier, établissement des états, constats et diagnostics, La formation non continue d’adultes dans les domaines précités.

Exercice du droit de vote : Tout associé peut participer aux décisions collectives sur justification de son identité et de l’inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective. Sous réserve des dispositions légales, chaque associé dispose d’autant de voix qu’il possède ou représente d’actions.

Transmission des actions : La cession des actions de l’associé unique est libre.

Président : Monsieur Bruno CASO demeurant 1G DOMAINE DU GOLF Etg 2 App.G 135 31840 SEILH