AVIS DE CONSTITUTION

DENOMINATION : MASSI

FORME : Société civile immobilière

SIEGE SOCIAL : 25 Boulevard des Minimes – Résidence Pacherenc – 31200 TOULOUSE

OBJET : Propriété, par acquisition ou apport, de tous immeubles bâtis ou non bâtis, de tous droits immobiliers. Gestion et exploitation par bail desdits biens immobiliers.

DUREE : 99 ans

CAPITAL : 1000 euros

GERANCE : Mme Jessica VIGER, demeurant 33 B rue des vignes 31200 TOULOUSE et Mme Mathilde ROBIN, demeurant 162 Avenue de Sers 31140 ST ALBAN.

IMMATRICULATION : RCS de Toulouse.