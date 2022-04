AVIS DE CONSTITUTION

Dénomination : PIZZA DI MAMA

Forme : Société à Responsabilité Limitée

Siège : 27 Boulevard Pierre et Marie Curie 31200 TOULOUSE

Objet : fabrication et vente à emporter, à consommer sur place ou en livraison de pizzas et autres produits de restauration rapide sans vente d’alcool.

Durée : 99 ans

Capital : 1 000 euros

Gérance : Monsieur Aboujihad M’HAMDI demeurant 15 rue Cécile Brunschvicg 31200 TOULOUSE

Immatriculation : RCS de Toulouse