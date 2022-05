AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Me Denis ROBIN Notaire à TOULOUSE (31000) 20 Place du Capitole, le 6 mai 2022, il a été établi les statuts d’une société civile régie par le titre IX du livre III du Code Civil, modifié par la loi du 4 janvier 1978, le décret du 3 juillet 1978 et ses textes subséquents, présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : BARMON

Siège 2 Boulevard d’Arcole 31000 TOULOUSE

Objet : l’acquisition, la propriété, l’aménagement et l’exploitation de tous immeubles dont elle pourrait devenir propriétaire, accessoirement la cession, l’administration, la gestion, l’entretien desdits immeubles.

Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS

Capital : 1 000 Euros

Apports en numéraire :1 000 Euros

Gérance : Mme MONTANE Stéphanie, Micheline, Rolande, psychologue, épouse TAFFARD, demeurant à TOULOUSE (31200) 4 rue Pierrette Louin et Monsieur BARTHE Georgy, Gilles, psychologue, demeurant à TOULOUSE (31300) 24 rue des Braves

Clause d’agrément : pour certaines transmissions de parts sociales, les statuts stipulent une autorisation par décision des associés statuant à l’unanimité.

La société sera immatriculée au RCS de TOULOUSE

Pour avis le Notaire.